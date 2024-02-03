Дамаск, 3 февраля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Военный советник Вооружённых сил Ирана погиб в результате атаки Израиля в пригороде Дамаска в пятницу. Об этом сообщило посольство Ирана в Сирии в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израильская террористическая группировка в нарушение международного права и суверенитета Сирии нанесла ракетный удар по жилому району в пригороде Дамаска, в результате которого погиб иранский военный советник», — говорится в сообщении.

Посольство добавило, что в ответ на это преступление Иран даст решительный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа. Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что накануне вечером 30 января якобы был зафиксирован ряд пусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот.

Израиль атаковал Сирию и несколькими днями ранее. Министерство обороны Сирии 29 января сообщило, что в результате авиаударов, нанесённых Тель-Авивом, погибли несколько мирных жителей.

СМИ со ссылкой на медиков в Дамаске 20 января сообщили, что не менее десяти мирных жителей погибли при ударе ЦАХАЛ по жилому кварталу на западе Дамаска.