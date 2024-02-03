Волгоград, 3 февраля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Падение украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Пожар потушили, никто не пострадал, сообщил 3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачёвском районе и в районе Заканалья», — приводит слова Бочарова пресс-служба областной администрации в Telegram-канале.

Пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали пожар, вспыхнувший на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков, добавил губернатор.

На НПЗ произошёл разлив нефтепродуктов

По данным управления МЧС по региону, на территории завода на площади 300 квадратным метров горели разлившиеся нефтепродукты. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 04:42 мск. В 07:21 открытое горение было ликвидировано.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Система ПВО за ночь перехватила семь вражеских беспилотников

По данным Минобороны, семь украинских беспилотников были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны в ночь со 2 на 3 февраля. Четыре БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Волгоградской, ещё один — над Ростовской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что в регионе пострадавших и разрушений нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала в Новооскольском городском округе. Обломки украинского БПЛА упали на хутор Подольхи. В результате в одном из домов выбило стёкла, посекло кровлю, фасад и забор. Повреждения получил стоящий у дома КамАЗ. Среди жителей пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 1 февраля Белгородскую область атаковали около 20 украинских БПЛА.