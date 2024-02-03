Вашингтон, 3 февраля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден за закрытыми дверями обматерил экс-главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки в адрес мужа бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, пишет Politico.

AP/TASS Президент США Джо Байден

«По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: «Какой же тот идиот (президент применил нецензурную версию в оригинале)», — пишет издание со ссылкой на источник.

Такие эпитеты идут вразрез с имиджем Байдена, который позиционирует себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике, пишет Politico.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден заявил, что Трамп якобы не может отличить свою соперницу по избирательной гонке, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли от Нэнси Пелоси, которая ранее возглавляла палату представителей Конгресса Соединённых Штатов.

Глава Белого дома также напомнил о высказывании Трампа о том, что он хотел бы краха экономики США в течение 12 месяцев. Байден отметил, что такое заявление немыслимо. При этом он назвал Трампа «действующим президентом».