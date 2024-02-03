Оклахома-сити, США, 3 февраля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части США, на территории штата Оклахома. Данные об этом приводит 3 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zuma/TASS

Подземный толчок зарегистрировали в 05:24 по времени UTC (08:24 мск). Эпицентр находился на расстоянии 71 км к востоку-северо-востоку от административного центра штата Оклахома-Сити. Очаг залегал на глубине 8 км.

Ближе всего к эпицентру находится город Прага с населением 2,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в центральном регионе Японии произошло необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками. Магнитуда составила 4,4, что является обычным показателем для афтершоков средней силы. Вместе с тем уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале, что соответствует сильным землетрясениям магнитудой выше 6.