Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. В Ростовской области после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника никто не пострадал, сообщил 3 февраля губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашей ПВО был поражён беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв и разрушений нет», — написал Голубев.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 февраля. 40 дронов сбиты у села Берестовое в Харьковской области, села Новосёловка ДНР, посёлка Новая Маячка Херсонской области, сёл Семёновка и Работино в Запорожской области.

Количество беспилотников, уничтоженных за период проведения СВО, увеличилось до 11 620 единиц.