Волгоград, 3 февраля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении средствами ПВО атаки украинских боевиков на регион.

Беспилотник

По информации Бочарова, ночью 3 февраля силами ПВО и средствами РЭБ была отражена атака беспилотника на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.

«В результате падения сбитого дрона возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — написал в Telegram-канале глава Волгоградской области.

Как передавало ИА Регнум, в МЧС сообщили, что пожар в Красноармейском районе Волгограда, где горят нефтепродукты, локализован.

Уточняется, что огонь в 6:57 локализован на площади 100 кв. метров. Всего около 05:00 пожаром было охвачено 300 кв. метров.

Позже в МЧС уточнили, что открытое горение нефтепродуктов удалось ликвидировать в 07:21.

В Белгородской области в ночь на 3 февраля отразили атаку украинского беспилотника, обошлось без пострадавших, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

FPV-дрон подлетел к российскому военному, который находился в лесопосадке в окружении нескольких голых деревьев, практически на открытой местности. Боец, воспользовавшись тем, что беспилотник подлетел на расстояние удара, взял в руку подвернувшуюся палку и сбил дрон.