Волгоград, 3 февраля, 2024, 07:39 — ИА Регнум. В МЧС сообщили, что пожар в Красноармейском районе Волгограда, где горят нефтепродукты, локализован.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что огонь в 6:57 локализован на площади 100 кв. метров.

Всего около 05:00 пожаром было охвачено 300 кв. метров.

Позже в МЧС уточнили, что открытое горение нефтепродуктов удалось ликвидировать в 07:21.

Как передавало ИА Регнум, в Волгограде экстренные службы стянули для ликвидации возгорания нефтепродуктов, сообщили 3 февраля в региональном управлении МЧС.

Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Вечером 24 сентября на частном предприятии под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами. Инцидент произошёл на 26-м километре трассы М-5 «Урал». Площадь пожара составила около 500 кв. м. Для борьбы с огнём привлекали 70 человек и 30 единиц техники.