Наступивший 710-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением известия о рассмотрении Великобританией вопроса отправки на Украину экспедиционного корпуса НАТО. В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий, пояснил 2 февраля «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Предполагается, что с целью занятия и удержания обороны на правому берегу Днепра Североатлантический альянс якобы скрытно перебросит на Украину крупные высокоманевренные силы. Отмечается, что контингент в поддержку Киева может прибыть через Румынию и Польшу. А «распылить» позиции российских войск планируется разворачиваем дополнительной группы войск на территории Норвегии и Финляндии, информирует источник.

По его словам, британский план не исключает нанесения ударов по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. В сценарии также сказано, что силы НАТО якобы нужны для подрыва наступательных возможностей России с целью понуждения пойти на переговоры.

По словам источника «РИА Новости», в Британии осознают, что большинство стран — членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры, но в случае значительного ослабления Вооруженных силы Украины (ВСУ) британский план может быть реализован в мае 2024 года.

Тем временем военнослужащие российской армии пресекли четыре попытки украинских боевиков усилить передовые позиции в районах сёл Старомайорского и Ровнополя Волновахского района и провести ротацию на южнодонецком направлении. Как сообщил 3 февраля начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, разбиты опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Урожайного.

Из репортажа французской газеты Figaro с передовой следует, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов и военной техники.

Пленный Назар Вашкевич рассказал «РИА Новости», что попал в армию, когда военные билеты давали даже комиссованным, непригодным и ограниченно годным.

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