Сочи, Краснодарский край, 3 февраля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Впервые после запуска регулярных полётов в международном аэропорту Сочи совершил посадку обновленный самолёт Ту-214, вылетевший из подмосковного Жуковского, сообщила 3 февраля пресс-служба сочинской авиагавани.

Dmitry Zherdin Ту-214ОН

«Первый пассажирский рейс обновлённого российского Ту-214 выполнен именно в Сочи. А уже со следующей недели борт будет выполнять международную программу полётов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а позднее — и в Тель-Авив», — сообщили в аэропорту.

Воздушное судно авиакомпании Red Wings встретили водяной аркой. Загрузка первого рейса превысила 90%.

По словам пассажиров, перелёт на обновлённом самолёте оставил приятные впечатления.

Как сообщало ИА Регнум, первые 11 самолётов Ту-214, которые Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») поставит для «Аэрофлота», выполнят в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом. Сиденья оснастят розетками и USB-разъёмами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров будут вмонтированы и коктейльные столики. Интернет на борту появится не с первых поставок.

Ту-214 является магистральным узкофюзеляжным самолётом, который оснащён российскими двигателями семейства ПС-90, судно вмещает 210 пассажиров, дальность полета составляет до 6500 км. В настоящее время он выпускается на заводе в Казани малой серией.