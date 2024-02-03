В ВСУ заявили, что с отставкой Залужного начнутся беспорядки
Bloomberg: Зеленский боится реакции союзников и армии на отставку Залужного
Лондон, 3 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не решается на открытую конфронтацию, а тем более отставку, с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опасаясь последствий как от Запада, так и от самих украинцев, для которых военачальник стал национальным героем. Такое мнение высказали авторы Bloomberg.
Издание предположило, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного, «закончив игру», но в окружении украинского лидера опасаются реакции союзников Киева, а также самих военных.
«Если Залужного уволят, могут начаться беспорядки», — сказал 38-летний действующий украинский военный.
Как передавало ИА Регнум, киевские власти решились уведомить администрацию США о намерении Зеленского лишить Залужного поста. При этом в Белом доме пока эту кадровую инициативу никак не прокомментировали. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.
Увольнение главкома нанесёт ущерб «пошатнувшемуся» моральному духу в рядах Вооружённых сил Украины. Вместе с тем увольнение Залужного лишь докажет правоту конкурентов Зеленского, которые обвиняют его в политической ревности к главкому ВСУ, считают авторы агентства Bloomberg.