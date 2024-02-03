Лондон, 3 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не решается на открытую конфронтацию, а тем более отставку, с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опасаясь последствий как от Запада, так и от самих украинцев, для которых военачальник стал национальным героем. Такое мнение высказали авторы Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Издание предположило, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного, «закончив игру», но в окружении украинского лидера опасаются реакции союзников Киева, а также самих военных.

«Если Залужного уволят, могут начаться беспорядки», — сказал 38-летний действующий украинский военный.

Как передавало ИА Регнум, киевские власти решились уведомить администрацию США о намерении Зеленского лишить Залужного поста. При этом в Белом доме пока эту кадровую инициативу никак не прокомментировали. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Увольнение главкома нанесёт ущерб «пошатнувшемуся» моральному духу в рядах Вооружённых сил Украины. Вместе с тем увольнение Залужного лишь докажет правоту конкурентов Зеленского, которые обвиняют его в политической ревности к главкому ВСУ, считают авторы агентства Bloomberg.