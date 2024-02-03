Чита, 3 февраля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев сообщил журналистам 2 февраля, что на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» в грузовом поезде была обнаружена военная форма с символикой украинской армии. Поезд следовал транзитом в Польшу из Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам таможенника, для проверки был «выдернут» один контейнер — у проверяющих при «просветке» возникли сомнения, что в багаже задекларированные спортивные костюмы.

«Вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — пояснил Владимир Игнатьев.

Китайские баулы были в заводской упаковке, спрессованы под вакуумом. На одежке — бирки с текстом на украинском языке, что это военная форма.

В общем задержано восемь контейнеров. Как пояснил начальник таможни, неделя понадобится для полной проверки груза.

Игнатьев предположил, что сшита форма может быть и не в Китае.

Уголовное дело пока не возбуждали.

Форму для ВСУ через территорию России тайно могли поставлять не официальные структуры, а бизнес Китая, поэтому эта ситуация никак не отразится на отношениях с КНР, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику. У киевских военных, как признался один из них, все из 20 полученных от Запада танков находятся в нерабочем состоянии. А те, которые ещё могут двигаться, каждый раз приходится ремонтировать перед боевым выходом.

Положение украинских военных на поле боя кардинально отличается от радужных рассказов киевских властей. ВСУ нужно больше оружия от Запада, чтобы исправить ситуацию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Таможенная служба Финляндии проведёт расследование по поставкам 3,5 тыс. дронов в Россию, говорится на сайте финской таможни.

Две финские компании экспортировали в Россию продукцию, находящуюся под санкциями Евросоюза. В расследуемых случаях продукция транспортировалась через Россию в другие страны. Среди товаров числятся электроника, беспилотники и оборудование, относящееся к военной технике, уточнили на таможне.

Таможенная служба Германии предупредила о возможной конфискации рождественских подарков, пересылаемых из России.