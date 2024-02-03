Тула, 3 февраля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля по приглашению врача из онкологического клинического диспансера в Туле побывал в гостях у его семьи, где пообщался в том числе и с маленькой дочкой Полиной супругов Швецовых.

kremlin.ru Владимир Путин в гостях у врача из Тулы

Владимир Путин сказал Полине, что у неё красивая комната, а она принесла президенту свою игрушку — белого зайчика.

«Вам на победу! У меня тоже зайчик есть», — сказала девочка.

Потом российский лидер вручил ребёнку детский компьютер и плюшевого медведя.

Путин спросил Полину, танцует ли она, и девочка, напевая, станцевала, а также рассказала стихотворение про Родину.

«Молодец!» — похвалил дочку супругов Швецовых Владимир Путин.

Ярослав Швецов с супругой Альбиной и дочерью переехал в Тульскую область в 2022 году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля президент в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в Томске, Уфе и Якутске.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и оснащении этих комплексов. Он подчеркнул, что такая работа идёт во многих регионах России. Также глава государства во время посещения тульского онкологического диспансера заявил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медицинским работникам.