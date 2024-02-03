Париж, 3 февраля, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Провокационные действия президента Франции Эмануэля Макрона могут привести к ядерной войне с Россией. С таким заявлением выступил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция несёт ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза», — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал Филиппо в соцсети X.

Высказывания Макрона противоречат военной доктрине Франции, а его предложение подразумевает передачу своего ядерного потенциала европейским странам, которые вполне могут воспользоваться им против России, добавил лидер движения.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Эммануэль Макрон призвал не дать России победить в конфликте на Украине. Победа Москвы будет означать угрозу того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Для прибалтийских союзников Франции это невозможно, добавил Макрон.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил желающим на Западе ударить по РФ о наличии ядерного оружия. На Украине договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией — это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности пусковых установок по всей территории РФ. В связи с этим Киеву и его союзникам зампред Совбеза освежил в памяти действие пункта 19 Основ госполитики России в области ядерного сдерживания об агрессии против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.