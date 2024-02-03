Париж, 3 февраля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Антитеррористическая прокуратура Франции инициировала расследование в связи с гибелью на Украине двух своих гуманитарных работников, написало Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

В издании утверждают, что прокуратура начала расследование в связи с обвинениями в военных преступлениях и преднамеренном посягательстве на жизнь человека, находящегося под защитой «международного гуманитарного права».

Расследованием займутся сотрудники Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти. Отмечается, что до этого подобные дела в рамках украинского конфликта рассматривались девять раз.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Российские военные полностью разрушили здание, в котором дислоцировались иностранные боевики, уничтожив более 60 наёмников. Ещё свыше 20 раненых боевиков были госпитализированы.

В январском интервью телеканалу LCI министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить соотечественникам воевать на Украине. По его словам, выступающие на стороне ВСУ французы являются гражданскими лицами и делают это добровольно. Граждане Франции, участвующие в конфликте на Украине, не имеют никакого отношения к вооружённым силам государства, никто не может запретить им воевать на стороне Киева, добавил глава минобороны.

Французские волонтёры из организации SOS Donbass 22 января обнародовали в СМИ частичный список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара Вооружённых сил России по их расположению. Всего в перечне было 13 имён с указаниями фамилий, дат рождения и возраста, который варьируется от 24 до 49 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 января рассказал о наличии у РФ достоверных данных об участии наёмников из Франции на стороне ВСУ в вооружённом конфликте на Украине. Представитель Кремля призвал французское руководство беречь соотечественников и рекомендовать им не участвовать в преступлениях киевского режима.

Посол России в Париже Алексей Мешков 25 января рассказал, что передал в парламент Франции послание Госдумы о французских наёмниках на Украине. Кроме того дипломат приложил специальный формуляр для подачи заявления на вступление в ряды ВСУ, распечатанный с сайта посольства Украины во Франции. Мешков отметил, что его французские собеседники реагировали так, будто впервые столкнулись с этой информацией, но дипломат усомнился в том, что во Франции не знают об этом.