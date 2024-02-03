Москва, 3 февраля, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Рядовой Иван Матюхин из группы охраны колонны, которая доставляет боеприпасы для батальонной тактической группы российским бойцам в район спецоперации, обнаружил готовящуюся засаду украинских военных и выгнал их. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам рядового, он увидел во время следования вооруженную группу украинских боевиков, они готовили засаду.

Иван Матюхин моментально сориентировался и принял решение атаковать противника первым.

Боец и его товарищи зашли в тыл боевиков и, застигнув их врасплох, уничтожили часть живой силы и их технику.

«Понеся значительные потери, украинские боевики спешно покинули поле боя», — пояснили военные.

В Минобороны отметили, что смелые и решительные действия Ивана Матюхина позволили сорвать готовящуюся засаду и довести колонну с боеприпасами без потерь.

В ведомстве рассказали ещё об одном герое спецоперации — младшем сержанте пулемётного расчёта Максиме Лачкове.

Его батальонная тактическая группа вела оборонительный бой — противник при этом попытался штурмовать их позиции.

В какой-то момент снаряд упал рядом с пулеметным расчётом, один из бойцов получил осколочное ранение.

«Младший сержант Лачков оперативно оказал первую помощь товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил вести бой, уничтожив двух боевиков, которые давали координаты артиллерии противника по позициям российских подразделений», — добавили в Минобороны.

Атака противника была сорвана. Благодаря действиям Максима Лачкова удалось спасти жизнь сослуживца и не допустить прорыва обороны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с представителями проекта «Всё для Победы» в Туле рассказал о героизме одного из военных в ходе спецоперации.

«Когда танк наш загорелся, командир вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся и танк погасил», — рассказал глава государства, добавив, что боец потом прицепил повреждённую машину к другому танку и вернул в часть.

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о ситуации на поле боя, отметив особые сложности для ВСУ в районе Авдеевки.