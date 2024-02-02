Домодедово, Московская область, 3 февраля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. В Домодедово задержали местного жителя, который подозревается в убийстве водителя скорой помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Igorek76yaroslavl Сигнальный пистолет ТТ-С

Установлено, что 2 февраля около 21:00 в посёлке Востряково в Домодедово рядом с пунктом выдачи товаров маркетплейса двое мужчин ругались на почве личной неприязни.

«В ходе конфликта один из них выстрелил в оппонента из предмета, конструктивно схожего с сигнальным пистолетом», — пояснили в прокуратуре.

Потерпевший скончался на месте от ранения в области шеи.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

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По информации ТАСС, 56-летний подозреваемый был в алкогольном опьянении, а его жертвой оказался 33-летний водитель скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января. Нападавший, по данным следствия, несколько раз выстрелил в 21-летнего спортсмена.

Убийца напал на Мутаева возле его дома на улице Гапцахской, его запечатлели камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник, вооружённый огнестрельным оружием, произвёл в Мутаева не менее семи выстрелов, после чего скрылся на автомобиле.

На свадьбе в Карачаево-Черкесии один из гостей устроил стрельбу и случайно попал в семилетнюю девочку.