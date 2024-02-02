В Домодедово из сигнального пистолета застрелили водителя скорой помощи
Домодедово, Московская область, 3 февраля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. В Домодедово задержали местного жителя, который подозревается в убийстве водителя скорой помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что 2 февраля около 21:00 в посёлке Востряково в Домодедово рядом с пунктом выдачи товаров маркетплейса двое мужчин ругались на почве личной неприязни.
«В ходе конфликта один из них выстрелил в оппонента из предмета, конструктивно схожего с сигнальным пистолетом», — пояснили в прокуратуре.
Потерпевший скончался на месте от ранения в области шеи.
Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
По информации ТАСС, 56-летний подозреваемый был в алкогольном опьянении, а его жертвой оказался 33-летний водитель скорой помощи.
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