Штат Калифорния, США, 3 февраля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Семья известного американского актёра Карла Уэзерса сообщила о его смерти. Он скончался 1 февраля в Калифорнии на 77-м году жизни.

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Уэзерс, по словам родных, умер «мирно во сне». В опубликованном некрологе на портале Deadline говорится, что актёр прожил необыкновенную жизнь. Благодаря вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт Карл Уэзерс оставил «неизгладимый след и был признан во всем мире и многими поколениями».

Зрителю актёр наиболее известен по ролям чемпиона мира Аполло Крида в первых четырёх фильмах «Рокки» с Сильвестром Сталлоне, Джорджа Диллона в «Хищнике» с Арнольдом Шварценеггером, Грифа Карга в сериале «Мандалорец» и множестве других работ.

За свою 50-летнюю карьеру Уэзерс снялся более чем в 75 фильмах и телешоу.

Кинокритики также отмечают его работы в фильмах «Близкие контакты третьей степени», «Счастливчик Гилмор», «Задержанное развитие», в сериалах «Скорая помощь», «Ясновидец», «Звёздные войны» и других проектах.