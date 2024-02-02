Эр-Рияд, 3 февраля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Силы США приступили к нанесению авиаударов по территории Ирака, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

U.S. Air Force Самолёт ВВС США

По данным журналистов, целями атаки стали штаб-квартиры поддерживаемых Ираном вооружённых группировок Ирака в районе Эс-Сикак вблизи населённого пункта Эль-Каим недалеко от сирийской границы.

Ранее телеканал оповестил о массированных бомбардировках на востоке Сирии в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе в Иордании.

В Пентагоне заявили, что сообщения СМИ об ударах на Ближнем Востоке были преждевременными. Только сейчас началась ответная атака после нападения на американских военных на северо-востоке Иордании, передаёт «РИА Новости».

В свою очередь телеканал ABC, проинформировавший вечером 2 февраля об ударах США в Сирии, сообщения опроверг. Первоначальная серия ударов в Сирии производилась не из США, уточнили журналисты со ссылкой на источники. Спустя несколько минут, в репортаже со ссылкой на американских чиновников появилась информация, что «ответные авиаудары США начались в Сирии и Ираке».

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал американскую военную базу в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне сообщили о трёх погибших военнослужащих США. Глава минобороны Ллойд Остин 1 февраля заявил, что Штаты не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты и защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне не рассматривают возможность вывода американских сил из Сирии в связи с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке и атаками на свои базы в регионе, подчеркнул Остин.