Москва, 3 февраля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Видеоклип на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) заблокирован на видеохостинге YouTube для российских пользователей. При попытке просмотра появляется сообщение, что «видео недоступно».

(сс) Nick Youngson Youtube

Видеоклип на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) заблокирован на YouTube

Песня вышла ещё осенью 2023 года, на данный момент у клипа более 16 млн просмотров. Популярность композиция набрала в последнее время.

Исполнитель пел об употреблении запрещённых веществ.

Известно, что общественные организации и активисты требовали запретить творчество Цыпера.

Как сообщало ИА Регнум, YouTube 18 января заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ».

В августе 2023 года YouTube удалил канал бывшего разведчика Вооружённых сил США Скотта Риттера. При переходе на канал появлялась надпись, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования YouTube».

Риттер в эфире YouTube-канала критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, прогнозировал неудачи украинской армии и активно комментировал специальную военную операцию на Украине.

Роскомнадзор учитывает интерес российских пользователей к YouTube и старается сохранять баланс, заявил в октябре 2023 года глава ведомства Андрей Липов, отвечая на вопрос о позиции ведомства относительно возможной блокировки YouTube.