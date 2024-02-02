Анкара, 3 февраля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан рассказала, что обратилась к президенту страны Реджепу Эрдогану с просьбой освободить её от должности из-за давления на неё и семью.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Турции

Хафизе Гайе Эркан пояснила, что в последнее время идёт масштабная кампания по нанесению ущерба её репутации.

«Чтобы моя семья не пострадала от этого процесса ещё больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня», — написала она в соцсети Х.

Эркан стали критиковать и насмехаться в соцсетях после того, как она в СМИ пожаловалась на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке.

Новым главой Центробанка Турции может стать занимающий сейчас пост замглавы регулятора, известный турецкий экономист Джевдет Акчай, считают эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, в июне турецкий Центральный банк впервые с 2021 года повысил ставку до 15%, что стало первым решением нового главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан.

Решение приняли в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике и ужесточения денежно-кредитной политики. В ЦБ пояснили, что повышение ставки поможет контролировать волатильность цен и двигаться к дефляции в стране.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов под давлением США, сообщил 1 февраля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.