Москва, 3 февраля, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Власти Великобритании предложили союзникам по НАТО обсудить возможность направления на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса, а также установления бесполётной зоны над территорией, подконтрольной Киеву. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Кроме того, Британия также настаивает на увеличении поставок вооружений и техники украинской армии.

«В Лондоне понимают, что большинство стран-членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры», — предположил информатор.

При этом, по словам источника, британская сторона надеется, что в случае ослабления киевой армии и успешного продвижения российских войск вглубь Украины, союзники по НАТО одобрят отправку экспедиционного корпуса альянса.

«Предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра», — раскрыл планы изданию источник, добавив, что не исключается и превентивный удар военных Молдавии и Румынии по Приднестровью.

Кроме того, в планах Британии, чтобы «распылить» силы и средства ВС РФ, есть предложение развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингента сил НАТО и армий отдельных членов альянса.

«Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. После этого войска НАТО создадут «буферную зону» в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону спецоперации», — сказал информированный источник.

Таким образом, по плану инициаторов, «наступательные возможности России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры».

По данным источника, такой сценарий развития предполагается завершить к маю 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в случае, если какая-либо страна Североатлантического альянса (НАТО) предоставит свои аэродромы для Киева или расквартирует на Украине свои войска, то это государство станет законной целью для ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 2 февраля.

Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ, также заявил Медведев.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале проведения 31 января учений Steadfast Defender — 2024. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Манёвры планируется проводить на территориях от Румынии до Норвегии. В них будут участвовать 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции.