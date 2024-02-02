Москва, 2 февраля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 31 января распоряжение о приостановлении внедрения в России международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11).

Правительство Алтайского края

Такое решение связано с большим количеством обращений граждан и общественных организаций, пояснили в Минздраве РФ.

«Решение принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством», — сказано в заявлении ведомства.

Специалисты уточнили, что приостановка внедрения справочника МКБ-11 не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи населению.

На данный момент действует МКБ-10, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума в 2023 году приняла постановление с рекомендацией правительству РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилии и трансгендерности.

Международную классификацию болезней (МКБ-11) опубликовали в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. В МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания.

Кабмин также рекомендовал ускорить подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений закона о запрете смены пола.