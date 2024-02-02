Вашингтон, 2 февраля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Сооснователь компании PayPal, американский миллиардер немецкого происхождения Питер Тиль объявил о поддержке олимпийских игр, на которых будут активно поощрять спортсменов к использованию препаратов, повышающих производительность. Об этом 1 февраля сообщил New York Post.

Raphael Huenerfauth / photothek. ne / Global Look Press

Соревнования получили название «Олимпиада на стероидах» (Enhanced Games).

В программе будущих игр, которые будут проводиться раз в год на уже существующих площадках, предполагается всего пять видов спорта: гимнастика, плавание, тяжелая и лёгкая атлетика, а также единоборства. В каком городе пройдёт олимпиада — не уточняется.

По словам Тиля, для улучшения результатов спортсменам будет разрешено использовать любые вещества.

По информации издания, уже 900 спортсменов высказали интерес к таким играм.

«Мое тело — мой выбор, ваше тело — ваш выбор», — прокомментировал доктор Д’Суза, который исследует медикаментозное расширение человеческих возможностей.

По его мнению, такие соревнования с применением допинга могут дать важный материал для изучения вопроса здорового старения и продолжительности жизни.

Как передавало ИА Регнум, в положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены помимо триметазидина три других препарата, сообщила 2 февраля финская телерадиокомпании Yle со ссылкой на свой источник.

В пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин, применение которых не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также в пробе нашли не названный препарат с анаболическим эффектом. WADA рассматривает вопрос о запрете этого препарата.

CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.