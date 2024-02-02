Тула, 2 февраля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля побывал в гостях у семьи врача тульского областного клинического онкологического диспансера Ярослава Швецова. Супруги с дочерью Полиной переехал в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье выделили индивидуальный коттедж в посёлке на 25 домов, построенных за счёт средств регионального бюджета.

Кадр из видео

Глава государства маленькой дочке супругов Полине подарил детский компьютер и большого плюшевого медведя, девочка в свою очередь вручила президенту игрушечного белого зайчика, как она выразилась — «на победу».

«Вот тебе, если мама разрешит, компьютер детский. Можно? По расписанию, сами решите… И вот такого мишку. Нравится?», — вручил подарки Владимир Путин.

Президент спросил, танцует ли она, и Полина исполнила танец, при этом напевая. Девочка также рассказала стихотворение про Родину.

«Молодец!» — похвалил дочку онколога Владимир Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 2 февраля в ходе своего визита в Тулу заехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера. Соответствующие видеокадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

2 февраля президент в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в Томске, Уфе и Якутске.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и оснащении этих комплексов. Он подчеркнул, что такая работа идёт во многих регионах России. Также глава государства во время посещения тульского онкологического диспансера заявил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медицинским работникам.