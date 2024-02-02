Санкт-Петербург, 2 февраля, 2024, 22:18 — ИА Регнум. На российского фигуриста, серебряного призёра чемпионата России — 2024 Владислава Дикиджи напали с ножом в метро, сообщил 2 февраля RT его тренер Олег Татауров.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона», — рассказал он.

По его словам, если напавший хотел таким образом показать, что Дикиджи должен уступить кому-то место, то он ошибся: рядом не стояли ни люди с детьми, ни граждане пожилого возраста.

«Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже, возможно, этого мужчину перехватят», — уточнил Татауров.

По его словам, спортсмен чувствует себя нормально и завтра примет участие в тренировке.

Как передавало ИА Регнум, Владислав Дикиджи на чемпионате России по фигурному катанию, прошедшем в декабре в Челябинске, лидировал после короткой программы, однако по итогам произвольной занял второе место, пропустив вперёд Евгения Семененко.