Москва, 2 февраля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Мужчине, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета Армении.

ТАСС/Александр Патрин

«В качестве меры пресечения избран запрет на отсутствие (подписка о невыезде — Прим. ред.)», — сказал «РИА Новости» представитель пресс-службы СК.

Как передавало ИА Регнум, 29 января в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор. Цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении на сегодняшний день живут шесть блокадников.

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Посольство РФ в Ереване призвало наказать осквернивших памятник. В посольстве выразили возмущение циничной провокацией у памятника и заявили, что подобные действия трудно расценивать иначе как открытое надругательство над памятью жертв блокады и героев, отстоявших город. Дипломаты напомнили, что в рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян, из которых четыре тысячи были добровольцами, десять из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего. По информации местных жителей, злоумышленник и ранее был замечен в разжигании русофобии, отметили в СК.

31 января правоохранительные органы Армении задержали Самвела Шириняна, осквернившего памятник. По данным некоторых местных СМИ, он был задержан на КПП Баграташен при попытке покинуть страну.