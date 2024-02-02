Москва, 2 февраля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, какие именно ограничения наложены на российскую фигуристку Камилу Валиеву в связи с её четырёхлетней дисквалификацией.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, фигуристке запретили участвовать в показательных выступлениях, организованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Также она не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях на международном или национальном уровнях или в любой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительством.

Кроме того, Валиева не сможет участвовать в спортивных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных национальной федерацией.

По словам Логиной, фигуристке запретили вести административную деятельность в сфере спорта (присутствовать на мероприятиях как официальное лицо), работать волонтёром на соревнованиях и тренировать других атлетов. Если кто-либо из фигуристов согласится стать учеником Валиевой, то нарушит статью 2.10 Всемирного антидопингового кодекса — «Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или преследование за сообщение уполномоченным органам информации о нарушении антидопинговых правил».

Наконец, Валиевой запрещено соревноваться в любых других видах спорта.

«Дисквалификация, наложенная в одном виде спорта, признаётся в других видах спорта», — заключила глава РУСАДА.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение. Её обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

По данным источника финской телерадиокомпании Yle, в пробе Валиевой также были найдены помимо триметазидина три других препарата: гипоксен и L-карнитин, применение которых не запрещено правилами WADA, а также не названный препарат с анаболическим эффектом. WADA рассматривает вопрос о запрете этого препарата.

На следующий день Международный союз конькобежцев (ISU) сместил сборную российских фигуристов с первого на третье место по итогам командного турнира фигуристов Олимпийских игр в Пекине. В союзе решили вычесть результаты Валиевой и отдать «золото» сборной США. Таким образом, сборная России опустилась на третье место, уступив по набранным баллам также Японии.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. А в Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.