Москва, 2 февраля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» в День здоровья 2 февраля представили достижения российского здравоохранения, сообщила пресс-служба выставки в своём Telegram-канале.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Так, в ходе пленарной сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности» посетителям представили успехи отрасли в период COVID-19, российские технологические прорывы и векторы дальнейшего развития, а также рассказали о создании лекарственных средств.

«Достижение измеримых результатов для отрасли здравоохранения является самым важным. Первое, что мы должны учитывать — это ожидаемая продолжительность жизни и показатели здоровья новорожденных детей», — рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сообщается, что в 2010–2023 годах было открыто 75 новых производственных площадок. В стратегии «Фарма-2030» сделан акцент на то, чтобы производства открывались по полному циклу. За последние два года открыто 14 производств, восемь из которых уже производят лекарственные препараты, начиная с производства активной фармсубстанции. Прирост объёма производства с 2008 года в денежном выражении составил 406%.

«Российские фармацевты за последнее время приобрели очень серьёзные компетенции, расширили и увеличили свои производственные мощности. Объём российского фармацевтического рынка с 2014 года вырос в 2,5 раза в денежном выражении, объём государственных закупок вырос более чем в три раза», — отметила заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.

Среди достижений отрасли также отмечен исторический максимум продолжительности жизни — сейчас он составляет 73,5 года. Кроме того, за последние годы создано 750 центров и первичных отделений для оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах, за четыре года в 3 раза сократилась смертность от повторных сосудистых катастроф.

Ещё из достижений можно отметить открытие по всей стране более 500 центров амбулаторной онкологической помощи, регистрацию более 1000 отечественных лекарственных препаратов только за последние два года. Наконец, российский «Спутник V» стал первой в мире вакциной для профилактики коронавируса.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявлял, что средняя продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет. В 2021 году продолжительность жизни составила 70,06 года, в 2022 году — 72,73 года, в 2023 ожидается на уровне 74 лет. По словам главы государства, работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника позволила достичь таких результатов.

2 февраля глава государства в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в регионах РФ в Томске, Уфе и Якутске. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и оснащении этих комплексов, и подчеркнул, что такая работа идёт во многих регионах России, практически по всей стране.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Завершить её планировалось 12 апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку до конца лета.