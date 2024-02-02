Винница, Украина, 2 февраля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Суд на Украине вынес новый заочный приговор в отношении живущего в России военного блогера Юрия Подоляки, его приговорили ещё к 15 годам лишения свободы, сообщила 2 февраля Служба безопасности Украины.

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Суд Винницкой области признал родившегося в Сумах Подоляку виновным в государственной измене, призывах к изменению границ и государственного строя на Украине, а также в оправдании действий России на Украине, отметили в СБУ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года суд Сумской области заочно приговорил Подоляку к 12 годам лишения свободы. Подоляку признали виновным в оправдании действий России. По решению суда, кроме срока заключения, назначена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет.

По версии СБУ, информацию Подоляка получал от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас на Украине отбывает пожизненное заключение за госизмену в виде якобы имевшей место передачи данных российским спецслужбам.

В материалах дела указано, что Подоляка, кроме того, сообщал сотрудникам российских спецслужб полученные им данные о российских военнопленных на Украине и пароли на украинских блокпостах.