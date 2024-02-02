Москва, 2 февраля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про мошенника «ди Каприо», дуэль на лопатах, конкурс сугробов и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из х∕ф «Однажды в Голливуде». Реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона

Центральный федеральный округ

Загадочная новость пришла из Москвы. Два столичных школьника подрались из-за Николая Второго. «Москва на максималках» сообщает, что один школьник назвал последнего российского императора слабаком, за что второй ударил его в лицо. Врачи диагностировали перелом носа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Балабанове Калужской области у школьника неожиданно возникла другая проблема. Ребенок прямо рядом со школой провалился в открытый люк, припорошенный снегом. Сотрудники МЧС вытащили школьника, госпитализация не потребовалась. Специалисты водоканала оперативно закрыли люк, пишут «Новости Калуги». Вопрос: почему он был открыт до этого.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге появилось удивительное объявление о сдаче комнаты. Хозяин готов отдать ее бесплатно и даже приплатить 50 тысяч рублей, но с условием: постояльцу надо выжить из квартиры других жильцов. По словам автора объявления, их двое, они алкоголики — «мать и огромный сын». «У Петра за пазухой» цитирует объявление, что от постояльца ждут вечеринок, у него приветствуется судимость и наличие огромной собаки.

В Мурманской области в заброшенном гарнизоне провели вечеринку. До места надо было добираться двести километров на снегоходах. «Это вам не ваши столичные пати с одним носком», — шутит «Мурманск».

Приволжский федеральный округ

«Новости Чувашии» узнали, что школьную вожатую из Чебоксар обманул самозванец, который представился актером Леонардо ди Каприо. Год назад 32-летняя женщина получила письмо, в котором кумир признался в симпатии, а через полгода общения решил приехать в Чебоксары и попросил оплатить ему перелет. Тогда горожанка поняла, что ее обманули. Ущерб составил 80 тысяч, которые женщина заплатила за сеанс видеосвязи с «ди Каприо», длившийся… одну секунду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в Самарской области полицейские нашли наркотики в прическе молодого человека. «Злой самаритянин» передает, что при рутинной проверке поезда на станции Сызрань полицейские обратили внимание на дреды одного пассажира. Его поведение показалось им странным, и не зря: в дредах оказались наркотики.

Южный федеральный округ

На Черноморском побережье весной должна появиться скорая помощь для дельфинов: реанимобиль, оформленный всем необходимым для спасения белобочек, афалин и азовок. «Любимый Сочи» узнал, что машина также сможет при необходимости перевозить дельфинов в стационарный центр для лечения.

В Волгограде введен запрет на проезд грузовиков днем. Но фуры никуда не делись: они продолжают рассекать волгоградские магистрали. «Видимо, штраф в 500 рублей воспринимается как платная дорога через город-герой», — удивляется «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

В дагестанском Хасавюрте заметили изумительный автомобиль, вероятно, после серьезного ДТП. Он почти сложен пополам, но при этом едет по дороге самостоятельно. «Ранен, но не убит. Хасавюрт не перестает удивлять», — пишет «Нетипичная Махачкала».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге сбежала от хозяйки лошадь. Полицейские заметили ее гуляющей в одиночестве. Один из патрульных взял ее под уздцы, остальные отправились искать владельца. Нашли. Оказалось, что во время прогулки лошадка испугалась и бодрым галопом удрала от владелицы, передает «Интересный Екатеринбург».

В Тюмени решили провести конкурс на самый большой сугроб во дворе. «Пока побеждает микрорайон Суходолье, где снежные кучи любовно называют местными Альпами. Бок о бок с ними идет снежная трехметровая гора во дворе по ул. Таврической и ул. Белинского», — пишет о ходе конкурса «Столица деревень».

В той же Тюмени решили разнообразить уличную еду и стали устанавливать вендинговые автоматы с пельменями и варениками. «Первые в России», — пишет «Бажовский сказ» и удивляется, что первой не стала Свердловская область, которая продвигает пельмени как одно из главных региональных блюд.

Не так давно в Челябинске вспыхнул мощный пожар на рынке «Восточный город». Его потушили, и что же? Рынок по-прежнему живее всех живых и продолжает торговать, только теперь под открытым небом, потому что крыша сгорела. «Вид у базара, прямо скажем, неприглядный», — отмечает «Челябушка», но тем не менее «прокопченные торговые ряды» работают.

Сибирский федеральный округ

В Томске задержали мошенника, который обманул более сотни человек по всей России. Он предлагал дешевые десерты ручной работы, а получив аванс, переставал выходить на связь. Предлагал и услуги аниматора в качестве Деда Мороза. Тоже обманывал. «Новости Томска и не только» узнали, что от томского самозванца пострадали россияне от Калининграда до Владивостока. Ущерб составил около 450 тысячи рублей.

Про «новости социального прогресса» рассказывает «Сибирский панк». Недавно в аварию попал омский школьник и по выяснении обстоятельств оказалось, что 15-летний юноша купил «шестерку» втайне от родителей. «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Раньше накопить на «шестерку» можно было, плотно вкалывая на высокооплачиваемом месте несколько лет», — отмечает автор канала.

Дальневосточный федеральный округ

В Зее Амурской области случилась дуэль на лопатах. Спор между двумя соседями возник из-за забора, перерос в перепалку, а затем мужчины стали драться на лопатах. Один получил удар в живот, ему пришлось удалять селезенку. Меткого дуэлянта суд отправил в колонию на три года, сообщает «Амур. Инфо».

В Магаданской области ночью на кухне от короткого замыкания загорелся телевизор. Из-за перепада температур тут же расплавилась пластиковая труба водопровода, и хлынувшая вода потушила пожар. В результате хозяин квартиры только утром, сунув спросонья ноги в воду, обнаружил, что его дом — умный и сам решил проблему с пожаром. «Умный дом по-магадански», — смеется «Смотровая вышка».

На таможне в Хабаровском крае остановили жителя Китая, который хотел перевести сразу восемьдесят маринованных яиц. Все они были любовно разложены по карманам. Но ввозить этот деликатес в Россию без разрешения нельзя. А документов у мужчины не оказалось, пишет «Тридевятое царство». Пришлось оставить яйца на таможне.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 9 февраля.