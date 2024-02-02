Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Увольнение главой киевского режима Владимиром Зеленским главкома украинской армии Валерия Залужного серьёзным образом скажется на фронте. Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленскому следует обстоятельно подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска», — сказано в публикации.

По мнению авторов публикации, увольнение главкома нанесёт ущерб «пошатнувшемуся» моральному духу в рядах Вооружённых сил Украины. Вместе с тем увольнение Залужного лишь докажет правоту конкурентов Зеленского, которые обвиняют его в политической ревности к главкому ВСУ.

Если Зеленский думает, что увольнение Залужного сможет «оживить оборону» Украины и веру её союзников, то он ошибается, заключили авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.

Тайные переговоры Залужного с Западом по поводу завершения конфликта на Украине стали причиной для потенциального увольнения генерала. Об этом ранее заявил американский журналист Сеймур Херш.

По мнению Херша и его источников, Залужный проводит напрямую или через посредников ещё с прошлого года скрытые переговоры с США и другими западными элитами о том, как лучше всего договориться о прекращении военного конфликта в стране.