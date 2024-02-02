Санкт-Петербург, 2 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля — балерина Зоя Хиль скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщила 2 февраля в своём Telegram-канале пресс-служба храма Смоленской иконы Божией Матери, где 4 февраля пройдёт траурная церемония.

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«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», — сказано в сообщении.

В храме отметили, что Эдуард Хиль много лет был прихожанином Смоленского прихода.

Зоя Хиль родилась в Ленинграде в 1931 году. Окончила училище имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановское хореографическое училище, танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, где тогда же работал Эдуард Хиль.

Они познакомились во время гастролей в Курске и в 1958 году стали мужем и женой. Ради мужа Зоя оставила свою профессию и работала вместе с ним, выступала в роли конферансье, вела концерты, помогала мужу в качестве балетмейстера.

Зоя Хиль пережила супруга на 12 лет — Эдуард Хиль скончался 4 июня 2012 года и был похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.