Вдова советского певца Эдуарда Хиля скончалась на 93-м году жизни
Санкт-Петербург, 2 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля — балерина Зоя Хиль скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщила 2 февраля в своём Telegram-канале пресс-служба храма Смоленской иконы Божией Матери, где 4 февраля пройдёт траурная церемония.
«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», — сказано в сообщении.
В храме отметили, что Эдуард Хиль много лет был прихожанином Смоленского прихода.
Зоя Хиль родилась в Ленинграде в 1931 году. Окончила училище имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановское хореографическое училище, танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, где тогда же работал Эдуард Хиль.
Они познакомились во время гастролей в Курске и в 1958 году стали мужем и женой. Ради мужа Зоя оставила свою профессию и работала вместе с ним, выступала в роли конферансье, вела концерты, помогала мужу в качестве балетмейстера.
Зоя Хиль пережила супруга на 12 лет — Эдуард Хиль скончался 4 июня 2012 года и был похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.