Москва, 2 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Даниил Лесовой перешёл в израильский «Маккаби Хайфа» на правах аренды. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба московской команды.

ФК «Динамо»

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и подразумевает право выкупа 26-летнего футболиста.

«Желаем Даниилу хорошо провести вторую половину сезона в новом клубе и обойтись без травм», — написано в заявлении «Динамо».

Лесовой перешёл в «Динамо» в сентябре 2020 года и за четыре сезона провёл за команду 72 матча, в которых забил пять голов. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Как ранее передавало ИА Регнум, в начале января Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства. Кроме того, сообщалось, что он намерен покинуть «Динамо» и перейти в «Маккаби» из Хайфы.