Москва, 2 февраля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с активом участников проекта «Всё для Победы!» в очередной раз показала, что для него главное — это люди. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявила руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ (ОП) Дарья Кислицына.

Пресс-служба президента РФ

Она отметила, что в ходе мероприятия глава государства заявил свою позицию по ряду тем, которые составляют фундамент развития России. Это позволяет понять логику принятия президентом важнейших политических решений, уточнила член Общественной палаты РФ.

«Среди них — причины решения о возвращении Крыма в состав России», — уточнила эксперт.

Она напомнила слова Путина о том, что, если бы он не был уверен, что люди в России, и в Крыму, хотят возвращения Крыма в состав РФ, он бы никогда этого не сделал.

«Желание людей для главы государства прежде всего», — подчеркнула Кислицына.

Как указала член общественной палаты РФ, на встрече российский лидер также объяснил, что главное проявление суверенитета страны состоит в её самодостаточности в разных сферах от экономики до внешней политики.

«Главная задача самодостаточности при этом — иметь возможность создавать такие условия для жизни граждан, которые позволят им жить благополучно, безопасно и комфортно», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе участия в проекте «Всё для победы!» заявил, что российские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, ведут священную битву с новым изданием неонацизма.

Как указал российский лидер, присутствующие на мероприятии представители оборонных предприятий, общественных организаций, волонтёры и медики, военкоры решают сегодня сложнейшие нестандартные задачи, часто сопряжённые с угрозой жизни и здоровью.

Эти люди, отметил президент, от всего сердца помогают российским бойцам.