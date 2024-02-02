Ставрополь, 2 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал, что особая экономическая зона (ОЭЗ) на Кавказских Минеральных Водах будет создаваться поэтапно. ОЭЗ позволит сделать внутренние проекты в туристско-рекреационной сфере на 30% дешевле, создаст дополнительные места для размещения туристов и откроет большое количество рабочих мест для жителей Ставрополья.

Norden-wind.ru Кавказские Минеральные Воды

На первом этапе будут созданы особые экономические зоны «Развалка» в Железноводске, «Капельная Балка» в Ессентуках и «Бештау» в Лермонтове. В дальнейшем к реализации планируется ОЭЗ в Кисловодске и Пятигорске, сообщает информационное агентство «Победа26».

Особая экономическая зона в Ставропольском крае создаётся в рамках выполнения задачи президента РФ по развитию внутреннего туризма. Проектированием зон и взаимодействием с инвесторами занимаются специалисты регионального минэка по поручению губернатора Владимира Владимирова. Создание ОЭЗ — один из прорывных проектов, которые ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров представил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что благодаря инвестиционным проектам на Ставрополье появится семь тысяч новых рабочих мест. По поручению губернатора в регионе создаются максимально комфортные условия для ведения бизнеса.