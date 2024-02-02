Москва, 2 февраля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину удалось практически с нуля возродить российскую армию и военно-промышленный комплекс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 февраля заявил первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что сегодня, в нестабильном мире, россиянам гарантирована абсолютная защищённость, а России — уважение, даже со стороны геополитических конкурентов.

«Путину удалось практически с нуля возродить и преобразить российскую армию и ВПК», — заявил эксперт, отметив, что российский военно-промышленный комплекс является одним из самых мощных, а российская высокотехнологичная продукция не имеет аналогов в мире.

Он указал на то, что работники военно-промышленного комплекса успешно справляются с задачами модернизации армии, они приближают победу России вместе с воинами, выполняющими задачи спецоперации.

«В условиях военного противостояния с Западом — работа всех сотрудников ВПК приобретает особое значение для нашей страны. Мы гордимся ими», — отметил Малькевич, напомнив слова президента России о том, что необходимо совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения российских бойцов с учётом полученного боевого опыта.

По его словам, глядя на российскую армию образца 2023 года, сложно представить, что ещё каких-то 20 лет назад она была в полнейшей разрухе.

«Путин ещё в 2005 году понимал, что просто военной реформой не обойтись, должна быть ещё и сильная военная промышленность. Не просто набор различных предприятий, производящих патроны, бомбы и автоматы, а чётко организованный по отраслевому принципу сегмент экономики. Так в 2006 году начался процесс формирования крупных государственных холдингов. Сейчас они лучшие в своих отраслях не только в России, но и мире», — подчеркнул Малькевич, добавив, что кроме этого, правительство создало государственную программу вооружений.

Именно поэтому, когда возникла необходимость, предприятия ВПК смогли в разы увеличить объёмы производства. Важным вопросом являются и награды за трудовые достижения. Необходимо продвигать героев труда, тех, кто куёт победу в тылу, крайне важно и награждение коллективов, подчеркнул эксперт.

«Решение о награждении трудовых коллективов является абсолютно правильным, потому что должна быть гордость за людей, которые созидают. Но и сами они должны понимать, что их труд оценён по достоинству», — отметил Малькевич.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в хооде участия в проекте «Всё для победы!» заявил, что российские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, ведут священную битву с новым изданием неонацизма.

Как указал российский лидер, присутствующие на мероприятии представители оборонных предприятий, общественных организаций, волонтёры и медики, военкоры решают сегодня сложнейшие нестандартные задачи, часто сопряжённые с угрозой жизни и здоровью.

Эти люди, отметил президент, от всего сердца помогают российским бойцам, которые ведут священную, справедливую битву с новым изданием неонацизма.

Российские оборонщики, продолжил глава государства, помогают поставлять на фронт современное эффективное оружие и технику, строить линии укрепления, обеспечивать бойцов средствами защиты, участвуют в разработке новых средств радиоэлектронной борьбы и в целом снабжают солдат всем необходимым для жизни в условиях ведения боевых действий.

Он отметил, что вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться.

Российский лидер отметил, что оборонно-промышленный комплекс России вовсю осваивает выпуск принципиально новой военной техники. Россия добьётся высоких результатов по оснащению армии и флота РФ всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения, подчеркнул Путин. Кроме того, глава государства лично вручил первый в России орден «За доблестный труд» коллективу НПО «Сплав».