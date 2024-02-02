Тула, 2 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. В России все знают, что творили украинские военные в Харьковской области после отхода оттуда российских войск. Об этом заявил 2 февраля президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу. Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело», — сказал глава России.

Путин отметил, что Россия превратилась бы в «дряхлую страну», если бы отказалась помогать Крыму и Донбассу. Российский лидер выразил уверенность в том, что подавляющее большинство граждан России хотят помочь Донбассу, ждали «возвращения регионов на Родину» и не хотят бросать людей, живущим там, «под колёса неонацистов».

Президент России добавил, что в вопросах Крыма и Донбасса в первую очередь опирался на настрой общества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент России Путин, российские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, ведут священную битву с новым изданием неонацизма. А российские оборонщики, помогают поставлять на фронт современное эффективное оружие и технику, строить линии укрепления, обеспечивать бойцов средствами защиты и в целом снабжают военнослужащих всем необходимым для жизни в условиях ведения боевых действий.

Также Путин признался, что уровень единения в стране потрясает его. Единение гарантирует России победу, выразил уверенность глава государства.