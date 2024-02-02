Москва, 2 февраля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В случае, если какая-либо страна Североатлантического альянса (НАТО) предоставит свои аэродромы для Киева или расквартирует на Украине свои войска, то это государство станет законной целью для ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам зампреда СБ РФ, если страны НАТО посягнут на целостность России, то альянс мгновенно получит адекватный ответ со стороны ВС России.

«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнёт предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооружённых сил и будут безжалостно уничтожены как враги», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя отсутствие подходящей на Украине инфраструктуры для эксплуатации F-16, предостерёг страны НАТО предоставлять свои авиабазы для переданных ВСУ истребителей, назвав это «опасными размышлениями».

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Украине истребителей F-16 западными союзниками эти боевые машины станут для российских военнослужащих такими же законными целями, как и любые другие военные грузы.

В ноябре прошло года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что система ПВО России может в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые НАТО способно передать Киеву. Шойгу напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.