Москва, 2 февраля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Очевидно, что учения НАТО — это конвульсия дряблых западных мускулов, они проводятся с целью предупреждения России, заявил 2 февраля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

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«Натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения, и ограничились пустопорожней болтовнёй про отработку планов обороны и сдерживание потенциальной агрессии со стороны ближайших противников», — написал он.

Совершенно очевидно, добавил зампред Совбеза, что эта «конвульсия дряблых западных мускулов» — предупреждение именно нашей стране, западные политики и их генералы в НАТО в очередной раз решили взять Россию на испуг.

«Вышло нестрашно, но весьма показательно», — заявил Медведев.

Он также обратил внимание на то, что некоторые этапы этих учений ожидаемо пройдут в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных нам государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, то есть в непосредственной близости от границ России.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января стартовали военные учения НАТО Steadfast Defender — 2024, которые продлятся до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Манёвры планируется проводить на территориях от Румынии до Норвегии. В них будут участвовать 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции. В ходе манёвров будут отрабатываться приведение войск в боевую готовность, подготовка и оперативная переброска подразделений. Это будут самые масштабные учения НАТО после завершения Холодной войны.

Россия воспринимает начало крупнейших со времён Холодной войны учений НАТО как угрозу своей безопасности, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. НАТО задумывался как инструмент конфронтации и сейчас под управлением США именно так и используется, добавил представитель Кремля.

В Москве не питают иллюзий по поводу того, против кого именно нацелены эти учения, заявляла в свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По её словам, планы НАТО провести у границ России масштабные учения являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы.