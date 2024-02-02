Минобороны показало работу барражирующего боеприпаса «Ланцет»
Москва, 2 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Минобороны России 2 февраля в своём Telegram-канале показало работу барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне спецоперации.
«С хирургической точностью: барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил артиллерийскую позицию ВСУ», — говорится в сообщении.
Российское военное ведомство уточнило, что позиция ВСУ была поражена в селе Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что операторы разведывательного беспилотника Zala уссурийских десантников из Приморья обнаружили три танка киевских боевиков к югу от Артёмовска и скорректировали их уничтожение «Ланцетами».
Так, во время очередного полёта над Клещеевкой к югу от Артёмовска оператор дрона увидел два вражеских танка, которые били по российским позициям из леса. Расчёт умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ в лесопосадке. Чуть позже был разбит таким же способом ещё один танк.
17 января сообщалось, что дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard-2 немецкого производства под Купянском.