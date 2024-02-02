Калуга, 2 февраля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Рок-фестиваль «Нашествие», планируемый в Калужской области, перенесли на 2025 год. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

(сс) JukoFF

«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль «Нашествие» на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — сказано в сообщении.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что решение о переносе было «тяжёлым», но оно отвечает интересам всех участников мероприятия.

Вместе с тем уточняется, что купленные билеты будут действительны во время будущего мероприятия. Для тех же, кто «устал ждать» организаторы фестиваля предложили оформить возврат билетов.

«Нашествие» — крупнейший в России рок-фестиваль под открытым небом. Проводился с 1999 по 2019 год, собирая каждый раз 100–200 тысяч посетителей. В фестивале принимали участие популярнейшие и известнейшие рок-группы России и ближнего зарубежья. Начиная с 2004 года проводился в Тверской области, с 2020 года фестиваль ежегодно переносится на более поздний срок. ИА Регнум сообщало о переносах в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.