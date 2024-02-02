Москва, 13 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Крупную партию поставленного для киевских боевиков вооружения стран Запада, а также пункт дислокации иностранных наемников были уничтожены российскими высокоточными ракетами в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 13 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики и две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками Будённовского района Донецка получили ранения 13 человек.