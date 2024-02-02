Москва, 2 февраля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Российские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, ведут священную битву с новым изданием неонацизма, заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин на форуме «Всё для победы!».

РИА Новости / Сергей Ильин

По его словам, присутствующие на мероприятии представители оборонных предприятий, общественных организаций, волонтёры и медики, военкоры решают сегодня сложнейшие нестандартные задачи, часто сопряжённые с угрозой жизни и здоровью.

Эти люди, отметил президент, от всего сердца помогают российским бойцам, которые ведут священную, справедливую битву с новым изданием неонацизма.

Российские оборонщики, продолжил глава государства, помогают поставлять на фронт современное эффективное оружие и технику, строить линии укрепления, обеспечивать бойцов средствами защиты, участвуют в разработке новых средствах радиоэлектронной борьбы и в целом снабжают солдат всем необходимым для жизни в условиях ведения боевых действий.

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Как передавало ИА Регнум, выступая на форуме, Путин также обратился к тем, кто предрекал России крах и развал. Президент заявил, что хотел бы показать им известный жест, но не будет этого делать, так как в зале много девушек.

Также он признался, что уровень единения в стране потрясает его. Единение гарантирует России победу, уверен он.

В ходе встречи с участниками форума Путин заявил, что, принимая решения по вопросам, связанным с Донбассом и Крымом, он опирался на настрой общества. Подавляющее большинство граждан России считает необходимой помощь Донбассу, подчеркнул президент.