Тула, 2 февраля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России вовсю осваивает выпуск принципиально новой военной техники. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на форум «Все для Победы!» в Туле.

РИА Новости

«Мы добьемся высоких результатов по оснащению армии и флота РФ всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин во время форума «Все для Победы!» призвал отечественный ОПК добиться высоких результатов в обеспечении Вооружённых Сил России.

Также президент отметил, что на данный момент в РФ на 95% обновлены стратегические ядерные силы, а их морскую составляющую обновили почти на все 100%.

Кроме того, глава государства заверил, что вклад оборонной отрасли в развитии РФ будет только расти, а предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперёд.

Государство будет работать над дальнейшим повышением заработной платы сотрудникам предприятий ОПК и другими мерами их социальной поддержки, сказал во время форума лидер России.