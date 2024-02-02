Москва, 2 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретённым гражданством РФ отозван из Госдумы, следует из думской электронной базы.

Кадр из видео

«Отзыв законопроекта», — указано на странице законопроекта.

Как передавало ИА Регнум, речь идёт о законопроекте, который был внесен в Госдуму 1 февраля депутатами Александром Бородаем и Михаилом Шереметом в соавторстве с депутатом фракции ЛДПР Алексеем Журавлёвым.

В частности, документ предлагает дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе» нормой, согласно которой призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола, приобретшие гражданство РФ, в возрасте от 18 до 50 лет. По действующим нормам призыву на срочную службу подлежат граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учёте или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе.

Депутаты подчеркнули, что каждый гражданин России должен и обязан защищать Отечество. Вместе с тем, отметили они, иностранцы, получившие гражданство РФ, зачастую уклоняются от постановки на воинский учёт или ждут, пока им не исполнится 30 лет, чтобы вступить в гражданство. Согласно действующему законодательству, это предельный призывной возраст.

По данным МВД, за первые десять месяцев 2023 года российское гражданство получили более 318 тыс. иностранных граждан, в основном выходцы из бывших советских республик.

15 декабря 2023 года стало известно о первых случаях лишения гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учёт.