Москва, 2 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин цитатой из книги «Золотой телёнок» прокомментировал попытки украинских разработчиков заработать даже на сообщениях об угрозе беспилотников.

Александр Казаков/ТАСС

На встрече с участниками проекта «Всё для победы» в Туле президенту рассказали об отечественном приложении для сообщений об угрозе БПЛА. По словам одного из разработчиков Михаила Камышева, украинским пользователям приходится посмотреть три рекламных ролика, в том числе о казино, чтобы воспользоваться аналогичным сервисом.

«Узнаю брата Федю!». Или кто-то там, какой брат там», — с улыбкой ответил на это Путин.

В произведении Ильи Ильфа и Евгения Петрова фразу «Узнаю брата Колю» произнёс один из жуликов, называвший себя «сыном лейтенанта Шмидта», при встрече с другим таим же «сыном».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин рассказал, что перечитывает стихотворения Михаила Лермонтова из томика, который держит на тумбочке в спальне. Он отметил, что поэт был гениальным человеком своего времени. Президент также пошутил, что собирается перечитать Уголовный кодекс.