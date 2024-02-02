Тула, 2 февраля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, а морская составляющая этих сил — почти на 100%, заявил 2 февраля президент Владимир Путин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надёжный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», — сказал президент на встрече с участниками форума «Всё для победы!» в Туле.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что России важно поддерживать боеготовность ядерной триады на самом высоком уровне для обеспечения мирового стратегического баланса. Именно высокая боеготовность стала одной из главных задач, поставленных перед ведомством президентом Владимиром Путиным, подчеркнул Шойгу.

В июне 2023 года Путин отмечал, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил. Около половины Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены комплексами «Ярс», сообщил президент. Путин обратил внимание, что важнейшей задачей является развитие триады, которая является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.

В декабре 2023 года Шойгу заявил, что уровень развития российской ядерной триады позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Он отметил, что в РВСН завершили перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард», а также продолжили оснащение комплексом «Ярс».