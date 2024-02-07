Москва, 7 февраля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. В России зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из доклада Роспотребнадзора о текущей эпидемиологической обстановке. По информации ведомства, к концу января уровень заболевших вырос почти на 5%, всего заболели 978 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости Роспотребнадзор фиксирует в 48 регионах. Больше всего заболевших (почти 15%) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Больше половины случаев — это негриппозная этиология. В то же время именно грипп диагностируется у 48% пациентов. На сегодняшний день, по данным врачей, преобладает вирус типа А (Н3N1). Этот вид вируса выявлен у 80% больных гриппом.

В то же время специалисты фиксируют 24 тысячи заболевших вирусом COVID-19, преобладающим остается вариант этого вируса под названием «Омикрон».

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью остается контролируемой.

По словам доктора биологических наук, заведующей лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАН Ирины Леневой, при первых симптомах важно начинать принимать противовирусные препараты широкого спектра действия прямой противовирусной активности. Таким препаратом, в частности, является умифеновир, препарат «Арбидол».

В распоряжении ИА Регнум имеется доклад исследовательской группы китайских ученых из Наньингского медицинского университета, опубликованный в ведущем международном научном журнале Immunity Inflammation and Diseases. Они исследовали эффективность умифеновира (действующее вещество «Арбидола»).

Ученые на основе проведенного исследования делают вывод, что умифеновир оказывает ингибирующее действие (предотвращающее и замедляющее развитие вируса). Кроме того, исследование показало положительные результаты против различных вирусов, в том числе при тяжелом остром респираторном синдроме, коронавирусе. Умифеновир также напрямую воздействует на вирусы ещё до появления первых симптомов заболевания, предотвращая его размножение и тем самым развитие заболевания.

«Поэтому важно соблюдать курс приема, не бросать прием противовирусного (по аналогии с антибиотиком), чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить активное размножение», — добавляет к исследованию доктор Ленева.