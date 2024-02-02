Гатчина, Ленинградская область, 2 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Жительница Ленинградской области, в кровати которой три года лежала мумия умершего мужа, соорудила в доме алтарь с символикой поклонения богам Нила, сообщил 2 февраля источник РЕН ТВ.

Ralph Kerpa/Global Look Press

Труп мужчины ранее обнаружили в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района. Выяснилось, что он умер в 2020 году, с тех пор его тело, обмотанное одеялом, лежало в спальне. Всё это время в доме жили его вдова и четверо детей.

Отдельное место в спальне было отведено для древнеегипетской атрибутики. Так, импровизированный алтарь со статуэтками и изображениями женщина соорудила на подоконнике. В ногах у мёртвого мужчины нашли «крест Анубиса», более известный как Анкх — символ бессмертия и магический знак в различных культах.

Свою комнату женщина назвала храмом и проводила там различные ритуалы в надежде, что это убережёт тело её супруга от разложения.

Полиция проводит проверку по факту обнаружения тела. Видимых признаков насильственной смерти на трупе нет, точные причины установит экспертиза.

Многодетная мать, хранившая мумию мужа, запретила детям рассказывать кому-либо о смерти отца. Она пригрозила им отправкой в детский дом и психбольницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мумифицированные тела сестёр-близнецов нашли в Москве в квартире на улице Куусинена. По предварительному заключению экспертов, с момента смерти до обнаружения тел прошло полгода.