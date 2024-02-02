Москва, 2 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Израиль верит, что у России есть возможность и влияние для того, чтобы помочь освободить остающихся в плену палестинского движения ХАМАС заложников. Об этом заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной освобождению из сектора Газа граждан России.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Во время переговоров президента Путина и премьер-министра Нетаньяху Израиль обращался к России с просьбой помочь освободить заложников из плена. И мы верим, что у России есть влияние и возможности успешно решить эту задачу», — отметила она.

Израильтянка Сапир Коэн, в свою очередь, поблагодарила Владимира Путина за вызволение из плена ХАМАС и выразила надежду на то, что Россия поможет и другим заложникам.

«Было очень важно приехать в Россию в первую очередь для того, чтобы поблагодарить российское правительство, в частности президента России Путина, что он помог в освобождении меня и Елены (Труфановой — прим. ред.). Я понимаю, что у России очень больше влияние, в том числе с помощью её контактов с ХАМАС», — заявила она.

Россиянка Елена Труфанова также поблагодарила за меры, предпринятые властями РФ для ее освобождения. Она попросила помочь с освобождением остающихся в Газе заложников, в числе которых ее сын Александр.

«Никакой связи с ним нет. Единственная информация, которую мы получили от израильской армии, что он жив, что он ранен. Мы не знаем, в каком он состоянии, мы не знаем, может ли он ходить, мы ничего этого не знаем. Никто из тех, кто вернулся, его там не видел», — сказала она на пресс-конференции.

Главный раввин России Берл Лазар уточнил, что еще трое заложников, об освобождении которых ходатайствовали в еврейской общине, пока еще находятся в руках боевиков. «Я обращаюсь снова к нашему президенту с просьбой: все возможности, которые есть сегодня, нужно использовать для того, чтобы все заложники до последнего возвращались домой», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в начале недели в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций прошли дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в начале собрания выступил со своей речью, в ходе которой призвал к немедленному освобождению всех удерживаемых ХАМАС заложников.